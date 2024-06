TMW: “Spezia, si guarda in casa Palermo. Nel mirino Lucioni e Soleri”

Dopo la conferma in panchina di Luca D’Angelo, lo Spezia si prepara in vista della sessione estiva di calciomercato. Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, gli occhi sono finiti in casa Palermo. Per quanto riguarda la difesa piace l’esperto Fabio Lucioni, mentre per l’attacco si pensa ad Edoardo Soleri.

Al momento, per i bianconeri, le due piste che portano ai giocatori rosanero sono solamente delle idee. Il futuro di Soleri e Lucioni dipenderà anche dalla volontà della formazione siciliana, che con gli arrivi di Morgan De Sanctis come nuovo Direttore Sportivo e mister Alessio Dionisi in panchina ha iniziato ufficialmente un nuovo corso.