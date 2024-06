Calciomercato Spezia: frenata Panathinaikos per il riscatto di Dragowski

In casa Spezia sono ore decisive per il futuro di Bartlomiej Dragowski. Il portiere polacco, infatti, è attualmente in forza al Panathinaikos, club che starebbe complicando i piani per quanto riguarda il riscatto. Come riporta “Il Secolo XIX” i greci avrebbero abbassato il prezzo pattuito ad inizio anno (si è passati da 2.2 milioni ad una cifre inferiore a 2). Inoltre, al momento, le commissioni da corrispondere all’agente Kulesza starebbero rallentando tutto.

