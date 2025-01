TMW: “Cosenza, Hristov nel mirino del Cesena e della Juve Stabia”

Possibile operazione in uscita da parte del Cosenza in queste ore di mercato. Andrea Hristov, infatti, potrebbe lasciare il club calabrese per trovare maggior spazio altrove. Su di lui, stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, ci sarebbero due club di Serie B: il primo è il Cesena, in cerca di un nuovo difensore dopo il passaggio di Marco Curto alla Sampdoria, che va soltanto ufficializzato; il secondo sarebbe la Juve Stabia, pronta a farsi viva per il giocatore rossoblù dopo la fumata bianca per il trasferimento di Francesco Folino alla Cremonese.

