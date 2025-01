Dal Veneto: Venezia, accordo per Kike Perez ma servono le uscite. E il Lipsia fissa il prezzo di Andrè Silva

Sono ore calde in casa Venezia per quanto riguarda il calciomercato in entrata e in uscita. Secondo Trivenetogoal.it gli arancioneroverdi hanno trovato l’accordo col Real Valladolid per il centrocampista Kike Perez. Il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi sul milione di euro, ma per la fumata bianca servono prima delle uscite. La cessione più vicina sembra quella di Giorgio Altare alla Sampdoria ma, allo stesso tempo, i veneti vorrebbero prima tutelarsi con Marcandalli del Genoa.

Non è da escludere che le manovre del mercato invernale del Venezia possano essere finanziate da Joel Pohjanpalo, le cui voci di un suo trasferimento al Palermo si fanno sempre più insistenti. Tra i nomi accostati ai lagunari, la pista più calda sembra Andrè Silva: il giocatore potrebbe lasciare il Lipsia attraverso la formula del prestito oneroso (fissato a 850 mila euro) con diritto di riscatto che va concordato (si parla di circa 7 milioni di euro). Il portoghese – si legge su Trivenetogoal.it – non ha ancora sciolto le riserve. Il giocatore preferirebbe l’Inghilterra, da cui sono arrivate due offerte, senza escludere il Venezia. Si attendono, dunque, sviluppi con il Palermo che osserva da diretto interessato con la speranza di arrivare alla fumata bianca per Pohjanpalo.