Reggiana-Palermo, Sersanti: «Guai a sottovalutare i rosanero, domenica bisogna dare il 110%»

Domnenica 26 gennaio alle ore 15, il Palermo farà visita alla Reggiana in occasione della 23esima giornata di Serie B. Il centrocampista degli emiliani, Alessandro Sersanti, ha incontrato la stampa per presentare la sfida contro i rosanero:

«Abbiamo iniziato la preparazione della gara. Affronteremo un avversario forte e stiamo lavorando per continuare a seguire i nostri principi di gioco, a prescindere da chi abbiamo difronte. La stiamo preparando bene e siamo pronti per fare una bella partita domenica davanti ai nostri tifosi. Dobbiamo avere la consapevolezza di quanto abbiamo fatto nelle ultime gare, senza farci condizionare dall’ultima sconfitta. Abbiamo sempre fatto buone prestazioni, per cui domenica daremo il 110% visto anche il valore dell’avversario. In Serie B non si possono lasciare punti indietro, anche perchè la classifica è corta. Il Palermo ha perso tre trasferte di fila? Non possiamo sottovalutarli, restano una squadra forte. I dati sono una cosa a sè, anche all’andata avevano difficoltà in casa e poi hanno vinto. Tuttavia, a prescindere dall’avversario, cercheremo la vittoria e scenderemo in campo per quello».