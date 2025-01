TRAGEDIA ATALANTA: se ne va a fine mercato e Gasperini non può più tenerlo | 60 milioni di €

Il tecnico atalantino deve salutare alla fine del mercato un top player assoluto della rosa, che fa le valigie per la bellezza di 60 mln di euro.

L’Atalanta nel corso delle ultime uscite ha rallentato un po’ la propria corsa, ma ciò non toglie nulla al grande lavoro svolto da Gian Piero Gasperini e dalla società. La Dea infatti continua a rimanere nelle zone alte della classifica sia in Campionato che in Champions League, e i presupposti per fare una grande stagione ci sono comunque tutti.

Basterà dunque solo rialzare la testa quanto prima per rimettersi in carreggiata e continuare a sognare lo scudetto. Ma dalle parti di Zingonia di recente è arrivata una notizia terribile, che ha scatenato il putiferio totale in casa nerazzurro. E tale novità è giunta dal mercato.

Uno dei top player della rosa infatti ha deciso di andare via, con mister Gasp che non può più tenerlo. Una perdita enorme per il club della famiglia Percassi, che però si appresta ad incassare una cifra elevata di circa 60 milioni di euro. Vediamo però chi è il calciatore pronto a fare le valigie.

Addio Atalanta

I gioielli della Dea sono sempre nel mirino dei top club europei. Da Scalvini, da poco tornato dal grave infortunio al crociato, ad Ederson, passando per i vari Retegui, De Ketelaere e Carnesecchi. Uno di quei calciatori che però è maggiormente seguito è Ademola Lookman.

L’attaccante nigeriano sta facendo impazzire tutti, e le sue prestazioni continuano ad essere di grande livello, tanto che addirittura il Manchester City di Pep Guardiola, che sta praticamente anticipando a gennaio il mercato estivo, pare pronto a sferrare l’assalto decisivo per acquistarlo.

Soldi freschi per l’Atalanta

Per acquistare il giocatore saranno necessari almeno una sessantina di milioni di euro. Cifra importante dunque, che la Dea ha intenzione di incassare senza alcuno sconto, e che è di certo alla portata dei Citizens, i quali non hanno alcun tipo di problema di natura economica.

Sebbene di fronte ad una proposta del genere i nerazzurri vacillerebbero e farebbero partire il calciatore, l’idea della famiglia Percassi è quella di provare a tenerlo fino alla fine della stagione. Staremo a vedere dunque quale sarà il destino di Lookman, e se lascerà subito Bergamo.