Schira: “Andrea Compagno vicinissimo allo Jeonbuk Hyundai”

Nuova avventura asiatica in vista per Andrea Compagno. L’attaccante di origini palermitane, reduce dalla proficua esperienza con la maglia del Tianjin Jinmen Hu, condita con 17 gol in 26 presenze, sarebbe vicinissimo allo Jeonbuk Hyundai. Secondo Nicolò Schira, infatti, la trattativa tra l’ex giocatore dello Steaua Bucarest – ora svincolato – e la squadra della K-League (massima serie della Corea del Sud) sarebbe in chiusura, col classe 1996 pronto a firmare un contratto con scadenza fissata a dicembre 2025. Negli scorsi giorni Compagno è stato accostato anche ad alcuni club italiani, tra cui la Sampdoria.

Andrea #Compagno is getting closer to Jeonbuk Hyundai as a free agent. Contract until December 2025. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 23, 2025