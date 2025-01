TMW: “Sampdoria, fumata bianca per Curto”

Sampdoria attiva sul mercato in entrata. Secondo quanto raccolto da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, i blucerchiati hanno trovato l’intesa definitiva per Marco Curto, difensore di proprietà del Como che ha indossato la maglia del Cesena durante la prima parte di stagione. Il giocatore classe 1999 si trasferisce in Liguria con la formula del prestito con obbligo di riscatto e nelle prossime ore è atteso in città per svolgere le visite mediche di rito e per firmare il suo nuovo contratto.

