TMW: “Catanzaro, Magalini ha comunicato l’addio. Si avvicina al Bari”

Come riportato da TMW, dopo l’addio con l’ormai ex Ds Polito, il Bari sembrerebbe molto vicino alla chiusura per Magalini.

Il Ds ha un contratto in scadenza a giugno, la volontà del Catanzaro era quella di trattenerlo, ma il citato dirigente ha comunicato al club la volontà di lasciare. A lavorare con Magalini ci sarà capitan Valerio Di Cesare, che appenderà le scarpette al chiodo dopo aver reso possibile la permanenza dei galletti in Serie B e inizierà una carriera dirigenziale.