E se prendessimo Maurizio Sarri? La riunione finisce con una proposta assurda: ritorna di corsa in Serie A

Maurizio Sarri vicino al ritorno immediato in Serie A. Esce fuori il suo nome dalla riunione: sono tutti d’accordo

Una squadra che lo stimoli. Serve questo per convincere Maurizio Sarri, che nelle scorse ore avrebbe rifiutato un importante contratto dal Panathinaikos. E chissà che l’ex Napoli non abbia già deciso che sarà ancora in Italia la sua prossima avventura, e che abbia detto no ai greci perché in realtà sia già convinto di rimanere in Serie A.

Di recente il tecnico ha parlato del suo futuro, affermando che di offerte dall’Italia ne erano arrivate fino a quel momento praticamente zero. Sì, c’era stato un timido avvicinamento dal Milan, ma i rossoneri non sceglieranno un allenatore italiano, e questo è ben noto. Poi lo stesso Sarri aveva affermato che le proposte concrete erano arrivate da Spagna e da Inghilterra.

Adesso però su di lui ci sarebbe proprio una squadra di Serie A, che rimasta praticamente senza alternative potrebbe puntare tutto sul suo ritorno. Sarri aspetta la chiamata e intanto valuta tutte le richieste, con un occhio di riguardo sul campionato italiano.

Sarri rimane in Serie A

Non sarà Atene la prossima città di Sarri. Il tecnico toscano infatti continua nella sua ricerca di una squadra per il prossimo anno ma pare che non abbia ancora ricevuto proposte stimolanti al punto giusto. Piuttosto che Atene dunque, la sua prossima città potrebbe essere ancora Roma.

Secondo quanto si apprende infatti, Sarri potrebbe essere contattato a breve da Lotito, in maniera piuttosto clamorosa. Tudor è sempre più vicino a dire addio anzitempo ai biancocelesti, a causa di una serie di incomprensioni tecniche tra società e giocatori. E chissà che non possa prefigurarsi un clamoroso ritorno alla Lazio.

Ritorno non impossibile

Difficile, dopo quanto successo, ma non impossibile. Un ritorno di Sarri alla Lazio non è ipotesi così folle, anzi, sta prendendo sempre più piede in queste ore. Il motivo? La reale mancanza di alternative dopo che i rapporti con Tudor sarebbero arrivati ormai alla frutta.

Curioso come per motivi gestionali aveva deciso di dire addio Sarri, e come adesso ancora una volta la Lazio non sia riuscita a rimanere in pace con un allenatore. Certo è che se Sarri dovesse tornare a Formello la situazione dovrà totalmente andare in suo favore, rispetto a quanto accaduto in primavera. Nelle prossime ore potrebbe arrivare il primo contatto ufficiale.