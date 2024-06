Venezia, Niederauer su Vanoli: “L’agente ci ha comunicato la sua volontà di lasciare, siamo dispiaciuti”

Duncan Niederauer ha diramato un comunicato per un aggiornamento sulla questione Vanoli in casa Venezia. Come riportato da tuttoveneziasport.it, il presidente del club lagunare, dopo la conferenza stampa tenutasi questa mattina, ha dato nuove comunicazioni circa il futuro di Vanoli.

““Come detto questa mattina, Vanoli ha svolto un lavoro straordinario e vorremmo che continuasse a essere il nostro allenatore. Questa è sempre stata la nostra intenzione, come ho dichiarato anche in passato. Personalmente in questi giorni ho parlato con Vanoli solo in merito alla vittoria di questa settimana, nient’altro. Oggi pomeriggio l’agente di Vanoli ci ha comunicato la sua volontà di lasciare il Venezia. Siamo dispiaciuti di questa notizia perché volevamo continuare il nostro percorso insieme. C’è anche una clausola contrattuale da tenere in considerazione, che prevede il pagamento di una penale, che la società che vorrà avvalersi dei servizi dell’allenatore che ci ha portato in Serie A dovrà onorare”.