FIGC, seconde squadre: il 14 giugno la decisione del Consiglio federale

Venerdì 14 giugno si svolgerà la riunione del Consiglio Federale. Diversi gli argomenti che prenderanno il centro della scena, una su tutte la decisione su eventuale partecipazione di ulteriori Seconde Squadre di Serie A al campionato di Serie C 2024/2025.

Il Milan osserverà dunque con attenzione, per capire se ci saranno i margini in questa stagione per poter lanciare il progetto dell’Under 23. Il club si prepara a mettere sul tavolo un investimento complessivo da 12 milioni di euro. Sarebbe il terzo club a farlo, dopo Juventus e Atalanta.