Corriere dello Sport: “Il Monza a Nesta. C’è Paulo Sousa per il Cagliari, i movimenti delle panchine in A e in B”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sui movimenti di mercato in A e B.

Il mondo del calcio italiano sta vivendo una fase vibrante di cambiamenti nella gestione tecnica di diversi club, con movimenti significativi che potrebbero definire la prossima stagione di Serie A e Serie B.

Alessandro Nesta e il Monza

Alessandro Nesta è stato scelto da Adriano Galliani per guidare il Monza, segnando una rinnovata collaborazione tra due figure storiche del Milan. Questa scelta riflette un desiderio di continuità e di successo, riecheggiando i tempi d’oro vissuti insieme al Milan. L’arrivo di Nesta segue dopo colloqui con altri candidati, ma sembra che Galliani avesse sempre un occhio di riguardo per l’ex difensore, che ora avrà il compito di guidare la squadra alla salvezza con un contratto di un anno con opzione per il rinnovo.

Paolo Vanoli al Torino

Paolo Vanoli è in attesa di un accordo tra Venezia e Torino per concretizzare il suo trasferimento, con una clausola di un milione di euro emersa come punto centrale della trattativa. Nel frattempo, il Torino sta esplorando altre opzioni, come Roberto D’Aversa, dimostrando un approccio proattivo nella ricerca del nuovo allenatore.

Paolo Zanetti verso il Verona

Paolo Zanetti sembra essere vicino a diventare il nuovo allenatore del Verona, con le trattative che hanno raggiunto un punto cruciale. Zanetti sta finalizzando la rescissione del suo contratto con l’Empoli, e un accordo totale sembra imminente. Questa scelta indica una preferenza chiara del Verona per Zanetti rispetto ad altri candidati.

Situazione a Udine e Cagliari

L’Udinese sta valutando il futuro di Fabio Cannavaro dopo aver raggiunto la salvezza. Incontri con l’agente Federico Pastorello serviranno per discutere un possibile rinnovo e i piani per il mercato estivo. Nel frattempo, il Cagliari sta ancora riflettendo su diverse opzioni per il ruolo di allenatore, con Paulo Sousa tra i candidati principali e un nome ancora top secret che tiene in sospeso le speculazioni.

Altri Movimenti di Allenatori

Eusebio Di Francesco potrebbe ritornare al Frosinone se non trovasse una squadra di Serie A, mentre Ivan Juric, dopo la sua esperienza con il Torino, sta valutando offerte dall’estero, mostrando come il mercato degli allenatori sia dinamico e pieno di opportunità. Questi movimenti dimostrano la costante evoluzione e il dinamismo nel calcio italiano, con club che cercano di posizionarsi al meglio per affrontare le sfide delle future competizioni nazionali e internazionali.