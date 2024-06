Corriere dello Sport: “Genoa, Brunori “stuzzica”. Tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Il mercato del calcio sta vivendo momenti intensi, con molte trattative e decisioni strategiche che influenzeranno le squadre nella prossima stagione. Ecco alcuni dei movimenti più significativi e le situazioni da tenere d’occhio:

Situazione a Torino

Il Torino sta pianificando alcune mosse significative. Ivan Ilic, dopo appena un anno e mezzo, è stato messo sul mercato, una decisione che lo ha sorpreso. Il club ha fissato il suo prezzo a 25 milioni di euro, potenzialmente riducibili con l’aggiunta di bonus. Un’altra mossa riguarda Alessandro Buongiorno, su cui il Napoli sta facendo pressione seguendo le indicazioni di Antonio Conte. Anche Antonio Sanabria è un nome da monitorare, con interesse sia dalla Serie A che dall’estero, e potenziali movimenti del Genoa che considera un suo ritorno.

Movimenti di Emanuele Valeri e Appello del Como

Emanuele Valeri, dopo l’esperienza a Frosinone, si trasferisce al Parma, attratto dal progetto del club e dalla presenza di Fabio Pecchia, che lo ha già allenato a Cremona. Questo trasferimento evidenzia come le relazioni precedenti tra giocatore e allenatore possano influenzare le decisioni di mercato. Nel frattempo, il Como si posiziona come un club attraente per la sua serietà e solidità del progetto, puntando su giocatori esperti come Andrea Belotti e Andrea Pinamonti, e sondando nuove opzioni come Daniel Boloca.

Novità dalla Sampdoria e Genoa

La Sampdoria ha scelto Roberto Gemmi come nuovo direttore sportivo, sostituendo Pietro Accardi che ha firmato con loro. Questa mossa è parte di una strategia di rinnovamento del club. Allo stesso tempo, il Genoa si sta attivando per rafforzare la squadra, con un interesse particolare per Fabio Miretti della Juventus. Alberto Gilardino ha approvato questo trasferimento, segnalando un’attenzione verso giovani talenti capaci di portare freschezza e nuove energie.

Futuro di Matteo Brunori

Un altro nome sulle copertina del mercato di giugno è sicuramente Fabio Miretti (20), per il quale il Genoa ha mosso passi concreti con l’obiettivo di superare la concorrenza. Lo stesso Alberto Gilardino (41) ha dato il proprio ok all’arrivo del centrocampista della Juve e nella prossima settimana potrebbero esserci dei nuovi contatti. Tra gli attaccanti stuzzica invece sempre Matteo Brunori (29): il goleador del Palermo ha rotto con i tifosi e non è di certo insensibile alla possibilità di effettuare il salto in A.