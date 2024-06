Gds: “Il Palermo riparte dalla doppia «D». Via libera per Dionisi e De Sanctis”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo che riparte da Dionisi e De Sanctis.

Il Palermo si appresta a inaugurare una nuova era sotto la guida di Morgan De Sanctis e Alessandro Dionisi, conosciuti come il duo “due D”. Entrambi sono pronti a firmare un contratto biennale con il club, segnalando un forte investimento di fiducia da parte della società e del City Football Group, che detiene la proprietà.

La Nuova Direzione con De Sanctis e Dionisi

Morgan De Sanctis, recentemente coinvolto con la Salernitana, e Alessandro Dionisi, proveniente dal Sassuolo, arrivano a Palermo con l’obiettivo di riscattarsi dopo una stagione difficile nei rispettivi club. Il loro compito sarà quello di rivitalizzare un Palermo che mira a una rapida promozione in Serie A. De Sanctis, in particolare, beneficerà della consulenza e del supporto continuo di Bigon, consulente del City Football Group. Il team di De Sanctis, composto da Giulio Migliaccio e lo scout Simone Lo Schiavo, sarà integrato in un sistema di interscambio di dati e informazioni con la “casa madre”, garantendo un flusso continuo di risorse e supporto.

Strategia di Mercato e Valutazioni

Con l’apertura del mercato il primo luglio, De Sanctis e Dionisi dovranno lavorare intensamente per valutare e ristrutturare l’organico attuale. Saranno chiamati a fare una valutazione complessiva, considerando sia i giocatori che rientrano dai prestiti sia quelli che il club ha il diritto di riacquistare. Le decisioni su questi giocatori saranno cruciali, soprattutto per determinare la strategia e la composizione della squadra per la stagione entrante.

Il Ruolo di Dionisi

Dionisi, con la sua esperienza in Serie B, avendo già conquistato promozioni con Venezia ed Empoli, porterà una conoscenza tattica e strategica vitale. La sua capacità di guidare squadre attraverso momenti difficili e di costruire un gruppo competitivo sarà fondamentale per il Palermo nel suo tentativo di competere per i vertici della classifica di Serie B e di lottare per la promozione.

In sintesi, con l’arrivo dell’ufficialità dei contratti, il Palermo delle “due D” è pronto a prendere forma. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro del club, con l’obiettivo di costruire una squadra capace di ottenere il successo e il ritorno in Serie A. La collaborazione tra De Sanctis e Dionisi sarà cruciale in questo processo, sfruttando la loro esperienza e la sinergia con il City Football Group per portare il Palermo verso nuovi traguardi.