Gds: “Palermo Stulac ritrova il «vecchio» maestro, ma il suo futuro è sempre in bilico”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro di Stulac.

Leo Stulac si trova a un punto cruciale della sua carriera al Palermo. Dopo un inizio promettente, segnato da una forte presenza in campo sotto la guida di Alessio Dionisi a Empoli, ha vissuto alti e bassi nel club rosanero, culminati in una fase meno brillante. Ora, con il ritorno di Dionisi come tecnico del Palermo, Stulac potrebbe vedere rivitalizzata la sua posizione nella squadra.

Impatto di Dionisi e la possibile rinascita di Stulac

Dionisi, che ha già avuto un impatto significativo sulla carriera di Stulac durante il loro periodo insieme a Empoli, potrebbe essere il catalizzatore per riportare il centrocampista sloveno ai suoi giorni di gloria. La capacità di Dionisi di valorizzare Stulac in passato potrebbe influenzare positivamente la decisione del club riguardo al suo futuro, specialmente ora che il giocatore sembra essere a un bivio, con il club che valuta se trattenere il giocatore fino alla scadenza del suo contratto o lasciarlo andare.

Le sfide di Stulac

Nonostante le abilità tecniche di Stulac, specialmente nei passaggi lunghi e nei calci piazzati, la sua costanza in campo è stata messa in discussione. Inoltre, la sua tendenza a un gioco più lento potrebbe non adattarsi bene alla dinamica di una squadra che cerca di combattere il contropiede avversario, una debolezza evidenziata nella stagione 2023/24 del Palermo. Questi aspetti del suo stile di gioco potrebbero aver contribuito alla decisione di ridurre il suo tempo in campo nelle fasi successive della stagione.

Decisioni future e impatto del City Football Group

La decisione sul futuro di Stulac sarà influenzata non solo dalle valutazioni tecniche ma anche dalla strategia più ampia del City Football Group, che potrebbe optare per un rinnovamento del roster come parte di un obiettivo più ampio di successo e promozione. Se Stulac dovesse rimanere, potrebbe non rivestire il ruolo di metronomo centrale che una volta occupava sotto Dionisi a Empoli. In alternativa, la sua partenza potrebbe segnare un ulteriore passo del club nel distaccarsi dal passato e nel rinnovare la squadra con nuove forze.

In ogni caso, il ritorno di Dionisi potrebbe essere decisivo per il futuro di Stulac al Palermo. La loro storia passata suggerisce che il tecnico potrebbe ancora vedere il valore in lui come giocatore chiave, a patto che Stulac sia in grado di adattarsi alle esigenze tattiche del suo allenatore e rispondere alle sfide del calcio moderno.