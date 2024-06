Repubblica: “Palermo. L’ingaggio di Dionisi e l’affare Brunori primi nodi da sciogliere per De Sanctis”

L’edizione odierna de “La Repubblica” si sofferma sull’arrivo di Dionisi e di De Sanctis con i primi nodi che il Ds è chiamato a sciogliere.

Morgan De Sanctis è chiamato a rivestire un ruolo cruciale nella rinascita del Palermo, sotto l’egida del City Group. La sua esperienza e la capacità di lavorare con gruppi internazionali e mercati diversificati lo rendono il candidato ideale per questo compito.

Stabilire una guida tecnica solida

Con l’ufficializzazione dell’addio di Mignani, il primo passo sarà quello di assicurare un allenatore che possa portare stabilità e una nuova visione. Alessio Dionisi, con la sua esperienza di successo in Serie B e la sua capacità di lavorare con i giovani, sembra essere la scelta ideale per infondere nuova energia e ottimismo.

Gestione del mercato e della rosa

Uno dei compiti più urgenti sarà gestire le dinamiche del mercato per mantenere i talenti chiave e rafforzare la squadra dove necessario. La situazione di Matteo Brunori, ad esempio, richiederà una particolare attenzione per riconciliare il giocatore con i tifosi o, in alternativa, trovare un sostituto adeguato che possa rimpiazzarlo efficacemente.

Rinnovamento contrattuale e trattative

De Sanctis dovrà affrontare la scadenza dei prestiti di giocatori come Mancuso, Henderson, Coulibaly e Traoré. L’arrivo di un allenatore come Dionisi potrebbe aprire nuove possibilità per giocatori come Mancuso, che ha già dimostrato di poter eccellere sotto la sua guida. La decisione su questi giocatori sarà cruciale per la strategia complessiva della squadra.

Risoluzione delle questioni contrattuali

La gestione delle situazioni contrattuali di giocatori come Soleri e Pigliacelli, che potrebbero cercare maggior spazio altrove o non essere soddisfatti del loro ruolo attuale nel club, sarà essenziale. Anche la gestione del veterano Lucioni, influenzato dall’età e dagli infortuni, richiederà saggezza per massimizzare il suo contributo senza sovraccaricarlo.

Valutazione e integrazione dei giovani e dei ritorni

Infine, De Sanctis dovrà valutare attentamente giocatori come Stulac, Insigne, Vasic, Buttaro e Aurelio, oltre a gestire il ritorno di giocatori come Saric dalla Turchia. L’integrazione efficace di questi talenti nel progetto tecnico di Dionisi sarà fondamentale per il successo a lungo termine.

Conclusione

Morgan De Sanctis si trova di fronte a una sfida impegnativa ma entusiasmante con il Palermo. La sua esperienza, insieme alle scelte strategiche in termini di gestione tecnica e di mercato, sarà decisiva per traghettare il club verso una nuova era di successo e competizione, sia in Italia che in contesti internazionali. Le decisioni prese nei prossimi mesi avranno un impatto significativo sul futuro a medio e lungo termine del club.