Corriere dello Sport: “Rilancio Bari: Magalini ds, Di Cesare vice”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul rilancio del Bari e il nuovo assetto che riguarda il ds e il vice.

Attorno c’è silenzio, ma in realtà Luigi De Laurentiis continua a muoversi incessantemente per costruire il Bari del futuro. Un lungo casting con incontri segreti, interessamenti e sondaggi ma per le prime novità ufficiali bisognerà attendere. Dopo aver detto addio a Ciro Polito, il presidente cerca il direttore sportivo giusto per iniziare a porre le basi del nuovo progetto tecnico.

SCELTA FONDAMENTALE. Il Bari si trova di fronte a una scelta fondamentale per il suo futuro. Dalla straordinaria impresa di Terni che ha permesso al debuttante Federico Giampaolo di salvare la stagione allo spasimo, De Laurentiis ha avuto diversi incontri con potenziali candidati che hanno esposto il loro metodo di lavoro sia nella gestione del mercato che nella direzione sportiva della squadra. Il Bari sta infatti cercando un diesse che possa costruire e rinforzare la squadra ma anche riportare serenità in tutto l’ ambiente. Brucia ancora la ferita nel cuore di tutta la tifoseria biancorossa che segna l’inizio di un nuovo ciclo.

CASTING. Il casting, dunque, prosegue con analisi e approfondimenti. Constatato che sarà difficile strappare Simone Giacchetta alla Cremonese avendo ancora un anno di contratto, c’è l’interesse forte per Giuseppe Magalini direttore sportivo del Catanzaro, cresciuto nel Chievo all’ombra di Sartori. Per Magalini parlano le due stagioni nel club calabrese allenato da Vincenzo Vivarini arrivato in due stagioni dalla Lega Pro a giocarsi la semifinale playoff del campionato di Serie B contro la fortissima Cremonese soccombendo con onore. Magalini avrà come vice Valerio Di Cesare, il capitano dell’impresa contro la Ternana e vero idolo dei tifosi biancorossi. Superata dunque la pista che porta a Roberto Gemini del Cesena. La scorsa settimana è stato contattato Davide Vaira che ha interrotto a maggio il suo legame col Modena.

SPUNTA INZAGHI. Tanti i nomi fatti per la panchina biancorossa, da Roberto D’Aversa che arriverebbe a Bari con la benedizione del suo amico Antonio Conte, nuovo tecnico del Napoli ma amatissimo dalla gente barese, alla new entry Pippo Inzaghi, ex Salernitana, passando per Andrea Sottil e Massimo Donati, anche se il tecnico pescarese, già vicinissimo al Cesena. Ma, ovviamente, sarà il nuovo direttore sportivo biancorosso a fare la scelta dell’allenatore d’intesa con il presidente Luigi De Laurentiis. Sotto contratto Beppe Iachini legato al Bari ancora per un anno con un contratto pesantissimo. Ma l’ipotesi di un clamoroso ritorno è un’eventualità molto remota e difficilmente praticabile.