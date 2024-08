TMW: “Catania problemi risolti, c’è la fideiussione”

Sospiro di sollievo per i tifosi del Catania. Come scrive Alessio Alaimo su TMW a poche ore dalla scadenza del conto alla rovescia fissato a mezzanotte: i problemi dei rossoblu sono stati risolti e c’è la fideiussione.

Entro oggi infatti il club siciliano deve presentare la documentazione necessaria relativa alla fideiussione supplementare, che ammonta a 4,2 milioni di euro, necessaria per coprire i pagamenti relativi ai nuovi acquisti già ultimati in sede di mercato dal direttore sportivo Daniele Faggiano. Arriva dunque la garanzia che si aspettava dal Presidente Ross Pelligra, con più parti che gli chiedevano chiarezza per rassicurare una piazza che sta vivendo ore di grande fermento per sapere se la nuova stagione può partire senza intoppi. Da Gianluca Carpani a Marius Adamonis, da Armando Anastasio a Luca Verna, fino a Francesco Di Tacchio, Matteo Di Gennaro, Domiziano Tirelli, Mario Ierardi, Filippo D’Andrea, Gregorio Luperini e Roberto Zammarini: tutti i nuovi arrivi, senza l’ok per la fideiussione, sarebbero stati costretti a lasciare il club facendo marcia indietro al loro club precedente.

Nel corso della lunga giornata odierna, anche il deputato regionale Mpa, Giuseppe Castiglione, si è rivolto direttamente al presidente del Catania, Ross Pelligra, appellandosi ad una maggiore chiarezza: “Il presidente Ross Pelligra sia rispettoso della fiducia che i catanesi gli hanno accordato” – le sue parole – “anche quest’anno con la campagna abbonamenti e faccia chiarezza sulle vere intenzioni del suo gruppo imprenditoriale nei confronti del Catania Fc.

Maggiore chiarezza insomma, per rasserenare una piazza che ora vive momenti di grande incertezza: “Chiarisca in prima persona le voci di un ridimensionamento e spieghi pubblicamente quali sono le reali intenzioni del gruppo Pelligra riguardo al calcio e, in particolare, al Catania. Ci sono migliaia di persone che hanno, con grandi sacrifici, sottoscritto l’abbonamento, aziende che hanno investito sul brand Catania e tantissimi appassionati che attendono notizie”.