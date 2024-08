La Sicilia: “Catania, la fideiussione non è arrivata: in serata si tenta soluzione in extremis”

Come riportato da “La Sicilia”, nessuna svolta ancora in casa Catania, con il club che un estremo tentativo lo sta inseguendo perchè ha tempo fino a mezzanotte. Non si sono, infatti, ancora registrate novità, al momento della chiusura degli istituti di credito italiani (le 18,30), sulla garanzia fideiussoria necessaria per il tesseramento dei calciatori acquistati nel corso delle trattative del calciomercato estivo. In banca c’è una somma inferiore che non serve a scongiurare il punto di penalizzazione che verrà inflitto ai danni del club rossoblù.

I giocatori nuovi sono, quindi, liberi di restare o di andarsene. La prossima data di scadenza è il 9 settembre e, se entro quella data arriveranno i 4,2 milioni, il Catania sarà salvo da altre possibili penalizzazioni.