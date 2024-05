TMW: “Catania, per la poltrona di Ds si tratta con l’ex rosa Faggiano”

Il Catania è alla ricerca di un direttore sportivo per la prossima stagione sportiva. Antonello Laneri ha salutato gli etnei lasciando libero il ruolo di DS. Tra i nomi in lizza c’è quello di Massimo Varini, di Giorgio Zamuner – che rimarrà al Trento – e Andrea Colombino, tra i principali fautori della devastante stagione della Torres.

Ma come riportato da Alessio Alaimo di TMW, il nome che era rimbalzato dalla Sicilia era quello di Daniele Faggiano, lo scorso anno alla Sampdoria, e ora di nuovo in auge per la poltrona del club.