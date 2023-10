L’ex ds dell’Ascoli Antonio Tesoro ha parlato ai microfoni di “PianetaSerieB” rilasciando le seguenti parole:

«L’Ascoli è una squadra che quest’estate ha cambiato molto, ha dato anche un’altra impronta al progetto rispetto agli altri anni, ringiovanendo. Ha usato un altro tipo di strategia. Ha anche cambiato guida tecnica e credo che alla fine riuscirà a fare un campionato gagliardo, all’altezza degli ultimi che ha fatto. Viali l’uomo giusto per provare a costruire qualcosa di importante? Sicuramente è un tecnico valido, ha fatto molta gavetta in Serie C ottenendo buoni risultati, l’anno scorso ha fatto un percorso dignitoso a Cosenza e quest’anno sta cercando di dare continuità a quella che è la sua carriera. Nello specifico non so adesso quali siano le dinamiche. Lui cercò subito di dare una sua impronta all’Ascoli che rispecchiasse la sua personalità. Si sono fatte cose buone. Lui calcisticamente sta facendo bene. Nestorovski? È un giocatore che da esperienza e solidità. So che caratterialmente ha carisma e leadership. Sicuramente è stato un acquisto importante è che darà un grande contributo alla causa».

«Favorite in serie B? Quest’anno il campionato è molto livellato. Il Parma è anni che investe e potrebbe arrivare a questa agognata promozione, sia per qualità dell’organico che per organizzazione societaria. Poi c’è il Palermo che ha fatto una squadra forte ed ha una proprietà importante. Il Venezia ha un buon organico e una buona guida tecnica. C’è anche la sorpresa Catanzaro che ha un allenatore fantastico e sono onorato di averci lavorato insieme. Hanno scelto la strada della continuità. C’è anche la Cremonese che ha un grandissimo organico, anche se è un po’ attardata, ma è ancora presto. In coda classe situazione si deve ancora delineare, ci sono squadre che non hanno espresso al massimo il loro potenziale, come la Feralpisaló. che ha una squadra molto più forte di quello che dice la classifica. E poi gli altri se la rasperanno tutti, i valori sono più o meno simili».