Anche la Premier League è stata investita da un nuovo scandalo scommesse. Il caso Toney ha fatto ‘giurisprudenza’, con il bomber del Brentford squalificato per 11 mesi (poi ridotti a 8) per aver scommesso 262 volte in 4 anni.

Come riferito dal “Daily Mail” l’attaccante inglese non sembra essere l’unico coinvolto. Indagato dalle forze dell’ordine anche una vecchia conoscenza della Serie A, l’ex Milan Lucas Paquetà, sul quale pesa un’ammonizione sospetta. Sembra, infatti, che il calciatore abbia assicurato ai familiari di puntare su un’ammonizione verso la fine della partita, in modo da farli guadagnare una cospicua somma di denaro. La Federazione inglese sta indagando dallo scorso settembre sul calciatore. Paquetà avrebbe deciso di collaborare alle indagini mettendo a disposizione l’accesso ai propri dispositivi telefonici.