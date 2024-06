Terrore per Roberto Baggio: rapina nella sua villa, picchiato e sequestrato con la famiglia per 40 minuti

Roberto Baggio, durante la partita tra Spagna e Italia ha vissuto attimi devastanti. Cinque malviventi hanno fatto irruzione nell’abitazione dell’ex calciatore. Uno di loro ha colpito il “Divin Codino” con il calcio della pistola, poi è stato chiuso in una stanza con i familiari.

Una banda di almeno cinque persone ieri sera, mentre Baggio stava vedendo la partita della Nazionale, è entrata nella villa ad Altavilla Vicentina. L’ex numero 10 avrebbe reagito per provare a bloccare un malvivente e dopo una brevissima colluttazione, il rapinatore lo ha colpito in fronte con il calcio di una pistola, provocandogli una ferita profonda.

A quel punto Baggio e famiglia sarebbero stati rinchiusi in una stanza per oltre 40 minuti in modo da poter saccheggiare la villa. Una volta andati via Baggio ha potuto sfondare la porta e chiamare i carabinieri. Portato al pronto soccorso di Arzignano, è stato medicato con alcuni punti di sutura in fronte. La sua situazione non è grave, ma lo spavento è stato tanto.