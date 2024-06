Nozze Diletta Leotta e Loris Karius a Vulcano: tanti vip in arrivo in Sicilia, da Elodie a Chiara Ferragni (FOTO)

Mancano solamente due giorni al Si lo voglio di tre coppie molto note. Parliamo di Diletta Leotta e Loris Karius, Alessandro Vespa ma anche Daniela Ferolla e Vincenzo Novari. Ma andiamo con ordine. Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme da due anni, nell’agosto del 2023 è nata la loro figlia Aria. Prima del parto, Karius aveva chiesto la mano della giornalista sportiva ma i due non avevano reso nota la proposta di matrimonio. È stata Diletta tramite il suo account Instagram a fine gennaio ad annunciare le nozze condividendo sul suo account ufficiale Instagram una foto della mano con l’anello di fidanzamento e la scritta “I said yes”. Ospite da Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno Diletta ha annunciato: «Mi sposo a giugno».

E sabato 22 il giorno scelto. Le nozze si svolgeranno a Vulcano. La scelta della Sicilia non stupisce, questa, infatti, non solo è molto ambita come regione per sposarsi ma è anche luogo di nascita della conduttrice che è originaria di Catania. La cornice scelta per il matrimonio è il Therasia Resort di Vulcano, una delle “perle” delle Eolie – con prezzi del menù da 1500 euro a persona – che è stato già interamente prenotato per il grande evento. Saranno circa 160 gli invitati tra cui l’amica di Diletta, Elodie che sarà la sua damigella. Attesi anche Luca Argentero con Cristina Marino, Claudio Marchisio e Alvaro Morata con la moglie Alice Campello, Rossella Fiamingo col fidanzato Gregorio Paltrinieri e Francesca Muggeri, così come Eleonora Berlusconi, quarta figlia dell’ex Presidente del Consiglio. Gli sposi arriveranno sull’isola di Vulcano in elicottero, con un ingresso trionfale che promette di lasciare a bocca gli ospiti dell’evento ad alto tasso di condivisioni social. Sull’abito della sposa invece ancora non si sa nulla. Tra gli ospiti anche Chiara Ferragni, giunta oggi in Sicilia come si nota dalle proprie storie Instagram.