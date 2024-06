Concerti Vasco Rossi, annunciate le date del 2025: stavolta nessuna tappa a Palermo

Dopo il successo riscontrato nelle due serate di giugno 2023, Vasco Rossi non si esibirà allo stadio Renzo Barbera di Palermo nel 2025. Come annunciato sui propri canali ufficiali, il cantante italiano sbarcherà a Messina, precisamente allo stadio San Filippo Scoglio, come unica tappa siciliana. La scelta di scartare la città di Palermo era comunque prevedibile. Nei mesi scorsi Carmelo Costa, promoter e organizzatore di spettacoli ed eventi in Sicilia, aveva annunciato che difficilmente verranno organizzate manifestazioni di questo calibro con le stesse condizioni stabilite nel 2023.

