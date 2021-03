Terribile scontro di gioco durante la sfida fra Wolverhampton e Liverpool.

Al minuto 86 il portiere Rui Patricio resta a terra dopo l’impatto con il proprio difensore Conor Coady.





Il portoghese era in uscita bassa su Salah, quando il suo compagno di squadra lo ha involontariamente colpito alla testa con il ginocchio. E’ stato subito trasportato in ospedale. Il tecnico Nuno Espirito Santo rassicura: «Tutto ok, sta bene ed è cosciente. Ricorda quello che è accaduto, i primi esami sono positivi e starà bene. Ha ricevuto un colpo alla testa e quando è così serio è normale preoccuparsi, ma nel calcio può succedere. Ora dobbiamo prendere le giuste precauzioni, è in buone mani».

In basso il video che riprende i momenti: