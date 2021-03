L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” si sofferma sulla cattura di un pedofilo latitante a Palermo.

I Carabinieri della compagnia San Lorenzo sono riusciti ad acciuffarlo nella zona della Stazione. La storia di V. S., 51 anni, è tragicamente simile a molte altre vicende in cui l’orco si nasconde dentro casa. L’uomo era convivente della madre della piccola costretta a subire i suoi appetiti criminali.





Non era all’estero, ma negli stessi luoghi in cui aveva in passato consumato alcune delle attività illecite che lo avevano posto nel mirino delle forze dell’ordine.