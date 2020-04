Una pattuglia della polizia stradale di Orvieto, in servizio di vigilanza in autostrada, è stata chiamata a intervenire presso l’area di servizio Fabro est (Terni), dove si trovava una coppia in preda a crisi di pianto e disperazione. Con loro c’erano le figlie di quattro e un anno. I genitori hanno spiegato alla Polstrada di dover portare la bambina più grande a fare una visita ematoncologica in Trentino, ma di non avere i soldi per la benzina. Non sapendo più come fare, hanno quindi chiesto aiuto agli agenti, i quali hanno organizzato una colletta e pagato loro il carburante.

Gli agenti hanno prima aiutato i genitori – una coppia di stranieri, da oltre 20 anni residenti in Italia – e le bambine a rifocillarsi e poi a riprendere il viaggio, pagando loro il rifornimento di carburante necessario a raggiungere la località della visita medica.

L’uomo, riferisce la Polstrada, ha perso il lavoro di fornaio – che gli aveva permesso di vivere e far vivere a moglie e figlie una vita modesta, ma serena – e ora è arrivato allo stremo economico e non ha più soldi neanche per far mangiare la famiglia. Con voce interrotta da singhiozzi e in lacrime, ma tentando nel contempo di incoraggiare la moglie e le bambine, l’uomo ha detto agli agenti che era fermo alla stazione di servizio dalla sera precedente.