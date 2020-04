In serata il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte spiegherà nel corso di una conferenza stampa il contenuto del nuovo decreto che entrerà in vigore dal prossimo 4 maggio. Si entrerà nella cosiddetta “fase due” che permetterà a tutti i cittadini di poter gradualmente riprendere le proprie attività. A tal proposito, il Premier, in diretta da Palazzo Chigi alle 20.20, dovrebbe annunciare la ripresa dell’attività motoria ma solo individuale (a meno che non si tratti di minori o di persone diversamente abili) e la ripresa degli allenamenti per gli sport professionistici. Le squadre di Serie A potrebbero dunque ripartire e cominciare il percorso verso una eventuale ripresa anche delle partite, tema però ancora da definire. Il primo passo si dovrebbe comunque compiere questa sera, con l’annuncio di Conte della ripresa degli allenamenti a partire dal prossimo 4 maggio.