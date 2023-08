Attraverso i propri canali ufficiali la Ternana ha annunciato l’arrivo di Raimondo.

Ecco la nota:

“La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Antonio Raimondo. L’attaccante ravennate classe ’04 arriva in prestito dal Bologna F.C. fino al termine della stagione.

Antonio, dopo gli esordi nel settore giovanile del Cesena si trasferisce al Bologna nel 2018; da allora, tra Under 17, Under 18 e Primavera mette a segno 44 reti (e 7 assist) in 80 gare.

Per lui anche 4 gettoni nella massima serie con la maglia del Bologna e 20 presenze (con 9 reti) nelle Under 18 e Under 19 azzurre.

Benvenuto Antonio!”