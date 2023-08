Il futuro dell’ex rosanero Viola sembrerebbe lontano da Cagliari e in qualche modo è legato alla telenovela Prati.

Ecco quanto riportato Vincenzo Di Monte su TGR Sardegna:

“A due giorni dal debutto ufficiale in stagione, il nuovo Cagliari di Ranieri non ha ancora completato la ristrutturazione della rosa: inserire una ulteriore pedina in ogni reparto è la missione affidato al direttore sportivo che nel frattempo deve anche occuparsi di sfoltire il gruppo, in cui permangono alcuni giocatori ritenuti non funzionali al progetto tecnico. Pereiro è il primo di una lista in cui, insieme all’uruguaiano, figurano anche Capradossi e Goldaniga, con quest’ultimo avvicinato negli ultimi giorni da alcuni club di Serie B, Spezia in particolare. Anche Desogus dovrebbe lasciare Asseminello, magari in prestito, con Viola invece pronto per la cessione definitiva che diventerà urgente, non appena arriverà il rinforzo di centrocampo individuato dalla società in Matteo Prati”.