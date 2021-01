Marino Defendi, capitano della Ternana, ha parlato al Corriere dell’Umbria del nuovo ruolo di terzino destro ritagliatogli da Lucarelli:

«Per me che ho sempre ricoperto diversi ruoli nel corso delle stagioni, iniziare l’anno con le idee ben chiare mi ha aiutato molto. Devo ammettere che mi sono riscoperto in questa nuova veste. Non mi piace mai far paragoni con il passato. Posso dire che il mister sin da subito ci ha centrati a livello tattico e mentale. Il suo grande pregio è riuscire a tirar fuori il meglio da ognuno di noi».