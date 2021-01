Non si è fatta attendere la risposta di Aldo Spinelli alle parole di Rosettano Navarra, ex presidente del Livorno:

«Navarra? Ha già una querela. Lasciate perdere – ha dichiarato a Il Tirreno – è lui che ha rovinato il Livorno. Ci sono gli avvocati in mezzo, Navarra pagherà per tutti i danni che ha fatto in questi mesi. Non mi faccia dire altro, la prego».