Curioso equivoco fra Rai Sport e Tatarusanu, andato in scena durante l’intervista al portiere nel post partita di Milan-Torino di Coppa Italia.

Mentre il portiere parlava, sono state percepite chiaramente dai telespettatori delle risate provenienti dallo studio.

L’ex tennista Paolo Bertolucci, grande tifoso rossonero, ha denunciato l’accaduto su twitter:

Sempre su twitter la risposta di Marco Lollobrigida, giornalista della Rai:

Nessuna offesa o presa in giro a #Tatarusanu. I sorrisi in studio erano riferiti al nostro Pieri che non inquadrato aveva lo sguardo fisso sul tavolo. I rapporti tra @RaiSport e @acmilan sempre corretti. Mi spiace per l’equivoco. pic.twitter.com/irVqPDk5q3

— Marco Lollobrigida (@mlollobrigida) January 13, 2021