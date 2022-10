Come si legge su “Calcioternano.it” cresce l’entusiasmo tra i tifosi, in previsione di Ternana-Palermo. Le tre vittorie consecutive hanno spinto i rossoverdi nei piani altissimi della classifica. Comprensibilmente sia il presidente Bandecchi che il mister Lucarelli, attraverso dei messaggi postati su instagram, hanno optato per il ‘low profile’. Tuttavia è altrettanto pacifico aspettarsi una bella cornice di pubblico, in occasione del match contro i rosanero.

Come già rimarcato, anche dalla nostra redazione, sono ormai trascorsi oltre 18 anni dall’ultima partenza sprint della Ternana, nella serie cadetta. Una sensazione bellissima da vivere e condividere per una piazza la quale, da tanto tempo, aspettava questo momento.

C’è chi sui social già posta ‘Tutti allo stadio’ come accaduto nel derby allorquando oltre 11 mila sportivi di fede rossoverde hanno spinto Palumbo e compagni alla vittoria. Nonostante l’orario, non propriamente comodo soprattutto per chi il sabato lavora, c’è da attendersi un bel flusso di gente. Il ‘tesoretto’ del derby, in termini di presenze sugli spalti, può dunque essere preservato e mantenuto, anche grazie alle prestazioni profuse sul terreno di gioco.