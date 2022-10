Spiacevole accaduto in Germania.

Nella partita del campionato regionale tra il Chemnitzer e il Chemie Lipsia si è verificato un incidente pericoloso. Alla fine solo un grande spavento per il calciatore Japel, che è andato a sbattere la testa con un muro di cemento durante un’azione.

Ecco la clip:



