Come riportato da “Calcioternano.it” due ottime notizie per le Fere, in previsione di Ternana-Palermo. Il centravanti Stefano Pettinari, infortunatosi lo scorso 16 agosto a seguito di un contrasto di gioco, è tornato ad allenarsi con i compagni.

La compagine guidata da Cristiano Lucarelli ha sostenuto una seduta mattutina, nel corso della giornata di oggi, martedì 4 ottobre. Attivazione collettiva per i rossoverdi che ha anticipato la parte dedicata alla tecnica ed alla tattica. Oltre a Pettinari è tornato a lavorare in gruppo anche il difensore Luka Bogdan. Lavoro personalizzato per Agazzi, Favilli, Falletti e Palumbo. Domattina a partire dalle 9.30 seduta a porte chiuse all’antistadio Giorgio Taddei.