Il terzino della Ternana Carlo Mammarella ha annunciato che lascerà il calcio giocato, dopo aver conquistato quest’anno la promozione in Serie B e la Supercoppa Serie C con la squadra umbra. Queste le sue parole alle colonne de “La Nazione”: «Avevo maturato da tempo la decisione di chiudere, ma per rispetto nei confronti di tutti ho cercato di tenerla nascosta il più possibile. Non è stata una scelta difficile. Il 29 giugno compirò 39 anni e mai avrei immaginato di terminare con una stagione e con successi del genere. Vincere come ha fatto questa Ternana è impensabile.

Quando due anni fa parlai con il diesse Leone mi resi conto che dovevo accettare la sfida di chiudere la carriera in una piazza esigente e tosta come Terni. Quello che come gruppo e squadra abbiamo ottenuto sul campo, le manifestazioni d’affetto e stima che i compagni mi continuano a rivolgere confermano che non avrebbe potuto esserci scelta migliore».