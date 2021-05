L’ex calciatore del Napoli Inacio Pià ha commentato ai microfoni di “1 Station Radio” la clamorosa esclusione degli azzurri dalla prossima Champions League a causa del pareggio all’ultima giornata contro il Verona: «Con un girone di ritorno mostruoso, ieri il Napoli non avrebbe dovuto sbagliare. La partita col Verona era sentita a livello mentale non solo per la Champions, ma anche per la rivalità fra le due piazze. Gli azzurri non sono stati all’altezza, onore al Verona per la prestazione. T

roppo semplice parlare di scelte ora, Gattuso ha schierato gli undici più in forma e con più personalità per una partita del genere. Non credo che ai giocatori potesse andare bene non qualificarsi per la Champions, soprattutto per il girone disputato. Con il Verona c’è stata paura di non farcela, e quando quest’ultima è presente non riesci a raggiungere il tuo fine»