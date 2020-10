L’allenatore della Ternana Lucarelli, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Palermo.

Queste le sue parole: «Il Palermo verrà qui con la mentalità giusta. Anche se in passato hanno fatto campionati superiori, oggi non è così. Vengono dalla D e giocare a Terni gli darà grandi motivazioni. Noi dobbiamo essere bravi ad aggredirli fin dall’inizio.

Sul campionato in generale, dico che ci sono delle squadre che sembrano non pronosticabili tra le prime e io dico Teramo, squadra che ha fatto 4 punti contro Palermo e Bari. Davvero una signora squadra. Altre squadre dico il Catania, che ha fatto rosa importante., e il Catanzaro. Poi quelle che tutti danno come protagoniste: Avellino, Palermo, Ternana e ovviamente Bari».