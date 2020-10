I due terzini del Palermo Roberto Crivello e Nicolò Corrado non figurato nella lista dei 21 giocatori in partenza verso Terni per affrontare domani pomeriggio la Ternana. I due calciatori sono indisponibili per problemi muscolari.

Nel dettaglio ecco il comunicato del Palermo sulle loro condizioni: “Roberto Crivello e Niccolò Corrado si sono sottoposti ad indagini strumentali presso il reparto di radiologia del Policlinico di Palermo dal prof. Cimino. Gli esami hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro per Crivello ed una lesione di primo grado all’adduttore lungo sinistro per Corrado. I calciatori hanno già iniziato il percorso fisioterapico del caso”.

I due calciatori dovrebbero osservare un periodo di riposo e di fisioterapia per un paio di settimane prima di riaggregarsi al resto del gruppo.