Intervenuto in conferenza stampa al termine della gara vinta contro il Cittadella, il tecnico della Ternana, Lucarelli ha parlato così in vista della sfida del prossimo weekend contro il Palermo:

«È un incrocio pericoloso, che ti fa capire quanto la Serie B sia maledetta. Quando si affronta una squadra che viene da una vittoria esterna, e una che viene da una sconfitta casalinga, di solito viene premiata la squadra che viene dalla sconfitta in casa. Dobbiamo subito resettare e lavorare come se oggi avessimo perso. Nel calcio di oggi servono intensità, gambe e cervello. Se ci presentiamo in campo con la puzza sotto il naso, diventa complicato».