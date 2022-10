Silvio Baldini ha parlato al termine del match perso contro il Pisa.

Ecco le parole del tecnico del Perugia:

«Dobbiamo cambiare atteggiamento perché dopo il gol dell’1-1 non dovevamo nemmeno esultare ma prendere la palla, riportarla al centro del campo ed essere feroci nell’andare a cercare di vincere la partita. Invece abbiamo rifiatato ed è arrivata la rete del Pisa. Non mi interessa se il rigore ci fosse o meno, abbiamo avuto l’atteggiamento sbagliato. I fischi sono giusti – ha proseguito il tecnico – ma non ci devono fare paura. Abbiamo deluso i nostri tifosi e dobbiamo cercare di trasformare i fischi di oggi in applausi e possiamo farlo soltanto cambiando atteggiamento».