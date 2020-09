«Non possiamo negarlo siamo in dirittura d’arrivo e siamo tutti molto felici. Ora dobbiamo cercare di creare delle basi solide per mettere Falletti nella condizione di esprimersi senza pressioni e senza dare per scontato che con lui vinceremo il campionato. Non dobbiamo commettere l’errore di affidare a lui tutto. Con Falletti faremo un salto tecnico importante, ma ripenso al Lecce post retrocessione che nonostante i grandi nomi ha faticato a risalire». Queste le parole dell’allenatore della Ternana, Cristiano Lucarelli, rilasciate ai microfoni di “Ternananews.it” in merito all’acquisto dell’ex rosa Cesar Falletti.