Luis Suarez, attaccante del Barcellona, è a un passo dalla Juventus. Il centravanti uruguagio, secondo quanto riporta “TMW”, sarebbe vicissimo all’accordo con i bianconeri, l’unico problema resta il passaporto. Il giocatore per andare alla Juventus deve essere comunitario, ragion per cui sta cercando di ottenere la cittadinanza italiana visto che la moglie è di origine friulana, oppure la cittadinanza spagnola visto i tanti anni trascorsi in Spagna.