Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Ternana ha reso noto che il pacchetto dei diritti audiovisivi delle gare di campionato del club è stato assegnato a Radio Massolina S.r.l.. Ecco il comunicato:

“La Lega Pro, con riferimento al pacchetto di diritti audiovisivi delle gare della Ternana Calcio per la stagione 2020/21, il cui termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 28 Ottobre 2020, rende noto che, all’esito della procedura competitiva, i relativi diritti televisivi, da esercitarsi con le modalità e nei termini di cui al bando, risultano assegnati all’operatore della comunicazione:





RADIO MASSOLINA S.R.L.”.