Ternana-Cittadella, Gorini: «Troveremo un ambiente caldo»

Il tecnico del Cittadella Gorini si è espresso nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia del match contro la Ternana.

Di seguito le sue parole:

«Quando trovi squadre che si devono salvare e cercare di fare punti per risalire la classifica vengono fuori partite nervose, in cui ogni palla è la palla della vita: sarà una gara simile a quella di Ascoli, nella quale noi dovremmo esser bravi a sfruttare la loro difficoltà soprattutto a livello mentale, facendo una partita tosta con in campo le nostre qualità. Troveremo un ambiente caldo, che inizialmente aiuterà le Fere, ma non dovremmo preoccuparci di ciò: se iniziano a crear loro difficoltà con il nostro ritmo e la nostra intensità, tanto pubblico per la squadra di casa può essere un’arma a doppio taglio. Loro hanno dei giovani molto interessanti, Raimondo è la sorpresa, è quello che sta facendo meglio, stanno mettendo poi dentro innesti di esperienza, vedi Gaston Pereiro e hanno recuperato anche Favilli: sono sicuramente una squadra competitiva, che proverà a salvarsi fino all’ultimo. Giocheranno con il coltello fra i denti, mi interessa quindi si sia pronti a livello caratteriale e di intensità, giocando di squadra. Rientra Amatucci, sta bene, e si aggiunge ai recuperati. Abbiamo però fuori Branca, che è squalificato e verrà sostituito da Danza, un ragazzo molto intelligente che saprà fare una gara di grande intensità e carattere, coraggiosa: sa che gli sto preferendo Branca, ma sfrutta al meglio ogni opportunità che gli viene concessa, e non ho alcun dubbio su di lui».