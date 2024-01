Reggiana-Como, Roberts: «Serie B competitiva»

Il tecnico del Como Osian Roberts ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Reggiana.

Di seguito le sue parole:

«Siamo chiaramente soddisfatti per l’ultimo risultato ma dobbiamo concentrarci sulla Reggiana. Affronteremo una squadra temibile e in forma che segna praticamente sempre, lo ha fatto in 12 delle ultime 12 partite. In settimana ci siamo concentrati sulle cose positive dell’ultima gara per provare a riproporle mantenendo i nostri principi di gioco da adattare tatticamente al prossimo avversario, oltre a cercare di migliorare la fase di possesso palla e cercare di aggiustare qualcosa nella fase difensiva. La Serie B è un campionato competitivo e ogni partita fa storia a sé. Nesta? È stato uno dei migliori difensori al mondo e da avversario l’ho affrontato con il Galles nel 2004. È importante che giocatori del suo livello diventino allenatori perché possono continuare a dare qualcosa di importante al mondo del calcio».