Ternana, Capozucca: «Caso Sorensen inesistente, non interferisco sulle scelte di Breda»

In questi giorni in casa Ternana tiene banco il “caso” Sorensen, difensore con il contratto in scadenza a giugno e poco utilizzato nell’ultimo periodo. Il direttore sportivo, Stefano Capozucca, ha rilasciato un comunicato ufficiale specificando che il suo impiego è dovuto ad una scelta tattica e non societaria:

“In merito alle illazioni, apparse sui social network ed espresse anche in altre sedi, secondo le quali il nostro calciatore Frederik Sørensen non sarebbe impiegato in quanto in scadenza di contratto, tengo a precisare che, al riguardo, non esiste alcun “caso”.

L’utilizzo o meno del difensore danese da parte del nostro allenatore attiene esclusivamente alle sue scelte, puramente tecniche.

Il nostro presidente, Nicola Guida, mai e poi mai è intervenuto su questioni tecniche o scelte di formazione. Lo stesso discorso vale per me, che non interferisco nel modo più assoluto sulle scelte legittime del mister, pur essendo sempre a disposizione sua e del suo staff.

In questo decisivo momento invito tutti a rimanere concentrati sull’obiettivo della salvezza che insieme, sostenendo la squadra in ogni singola gara, possiamo raggiungere”.